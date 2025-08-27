Groninger Gesprekken over Groningen in 2050

Nieuws:

Hoe ziet Groningen eruit in 2050? Waar bouwen we huizen voor een groeiende bevolking? Hoe blijft onze gemeente groen, gezond en leefbaar? De gemeente werkt aan een nieuwe omgevingsvisie en nodigt inwoners, ondernemers en organisaties uit om hierover mee te denken. In september organiseren we hiervoor de ‘Groninger Gesprekken’ met interessante sprekers als onze sociaal bouwmeester Ivan Nio en meteoroloog Gerrit Hiemstra.

4 september Hoe blijft Groningen prettig, veilig en gezond?

Ivan Nio is onze sociaal bouwmeester. Hij onderzoekt hoe de inrichting van onze omgeving van invloed is op ontmoeting, vertrouwen, het gevoel erbij te horen en je veilig te voelen. Donderdagavond 4 september gaan we in het Floreshuis in gesprek en zijn we benieuwd wat samenleven voor inwoners betekent. Welke plekken maken het verschil in je buurt of dorp? Deze bijeenkomst is inmiddels volgeboekt.

9 september Wat vraagt de economie in 2050 van ons?

Hoe werken we in de toekomst? Tijdens deze avond in de Niemeyerfabriek duiken we in het verleden, heden én de toekomst van de Groningse economie. Herman de Jong en Peter Groote (Rijksuniversiteit Groningen) schetsen het ruimtelijk economisch-historisch verhaal van onze stad. Met ondernemers, economie-experts en onze stadsbouw-meesters onderzoeken we de economie van de toekomst.

22 september Denk mee met Gerrit Hiemstra over een duurzaam Groningen

Gerrit Hiemstra, een van de bekendste meteorologen van Nederland, gaat in gesprek over de gevolgen van het veranderende klimaat. Wat vraagt dit van inwoners, ondernemers en van de overheid? Hoe gebruiken we onze jonge, slimme stad om dit aan te pakken? De toekomst is onzeker, maar samen kunnen we slimme keuzes maken en nieuwe kansen benutten.

30 september Hoe versterken stad en regio elkaar in 2050? Stad en de regio zijn een dynamisch netwerk. Wat gebeurt er als we buiten gemeentegrenzen denken? Welke kansen biedt het Ommeland voor de Stad? De Rijksuniversiteit Groningen werkt aan een onderzoek hierover en presenteert de eerste bevindingen. We gaan in gesprek met inwoners en bestuurders uit stad en regio.



