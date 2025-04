Haderaplein/Raadhuisplein: Vergunning bomenkap ingetrokken

Door: Redactie

De gemeente had vergunning willen verlenen voor de kap van 14 bomen en herplant van 4 bomen van het Haderaplein te Haren. Dat proces heeft men nu stilgelegd en de vergunningaanvraag is zelfs ingetrokken.

In een brief aan bezwaarden zegt de gemeente dat een nieuwe aanvraag wordt voorbereid, tegelijk met de aanvraag voor het bouwplan van ontwikkelaar Explorius. Dat laatste is nodig omdat de bouwhoogte afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Feitelijk staat het project wat de omgevingswet betreft dus weer aan de startstreep. De gemeente zegt dat men de aanvraag voor de bomenkap heeft ingetrokken, omdat er nieuwe parkeernormen op komst zijn (zomer 2025). Dit zou te maken kunnen hebben met het aantal privé parkeerplaatsen per appartement (Beleidsregels Parkeernormen). In het bouwplan is een Aldi gepland, die 80 eigen parkeerplaatsen krijgt. Wellicht botst dit met de genoemde parkeernormen. Projectontwikkelaar Explorius zegt nog niets te weten van vertraging van de plannen en ook een woordvoerder van de gemeente zegt dat er rekening is gehouden met nog enkele juridische procedures. In 2026 moet de bouw van appartementen, winkels en een Aldi starten en in 2028 moet het klaar zijn.

Intussen worden aan de overkant van het Raadhuisplein de messen geslepen. Vastgoedeigenaar Henk van Klooster is fel gekant tegen de plannen, die veel te massief zijn en voor Haren slecht. Met name wijst hij op het feit dat er in het hart van het dorp 80 parkeerplaatsen privébezit zullen worden. Van Klooster en zijn medestander Jochem de Josselin de Jong zeggen inmiddels bewijzen te hebben dat er verschillende dingen niet kloppen in het plan, maar daarover willen zij nu nog niet naar buiten treden. Kans is groot dat Van Klooster een juridische strijd niet schuwt en dan zou het project wel degelijk vertraagd kunnen worden. Dat zou betreurd worden door Ondernemend Haren, die bij monde van centrummanager Daphne de Haan al liet weten nu ‘verder te willen’ omdat het plein niet langer kan wachten op haar facelift.

Foto: Bomen op het Haderaplein