Halve Marathon van Haren: topsport in ons dorp

Door: Redactie

De Vier Mijl van Groningen mag ook best een beetje ‘Harens’ worden genoemd, met de start aan de Kerklaan. Maar de Halve Marathon van Haren (‘de halve van Haren’) is echt een Harens evenement, georganiseerd door ATC ’75, met start op Felland en finish bij Scharlakenhof. Zaterdag 9 maart gonsde het, het was druk met overal publiek, fans en natuurlijk de lopers.

Er deden 1800 mensen mee aan de ‘halve’ van ruim 21 kilometer, die onder andere door het Noordlaarderbos ging. Winnaar was Niels Grote Beverborg uit Zuidlaren in een tijd van ruim 1 uur 12 minuten.

Parallel aan deze race was er een 10 km-wedstrijd. Die werd gewonnen door ‘speedy Thies Eeltink’ uit Ubbena (zie foto). Hij kwam als eerste over de meet in een formidabele tijd van 34 minuten en enkele seconden.

Bij de vrouwen won de Harense Ellen Jansen de halve marathon. Ze klokte op 1 uur, 22 minuten en 42 seconden.

Bij de vrouwen werd de 10 km gewonnen door Ytjanda Sloot in 37.15.

Foto’s: Sander Bolhuis 112 Groningen/Haren de Krant