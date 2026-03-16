Handige weetjes uit de buurt (door Tuutjefluiter) 16 maart 2026

Pasen

4 april hupsen er paashazen door Haren en bij het Anjerplein, Oosterhaar, je kunt samen met ze op de foto. Voor de kinderen is er eieren verven en zoeken bij de Dorpskerk en Restoria, Anjerplein.

5 en 6 april 14 uur Hortus Publieksrondleiding Stinzenplanten, regulier entree, geen extra kosten.

Verzamelen in de entreehal.

Centrum Haren

28 maart 10-17 uur Modeshow bij de Dorpskerk

18 april 15 uur Dorpskerk: Vrouwenkoor Sjans, voor repertoire, kaarten á 12,50 euro en info:

www.vrouwenkoorsjans.nl

Kerk

22 maart 15 uur Witte Kerkje: Lezing Jan Warndorff,schrijver, filosoof: Heb het leven lief!, wat is het antwoord op onze tijd van verandering en verwarring? Zin in een bijzonder verhaal? welkom. Toegang vrij, collecte bij uitgang. https://dgharen.doopsgezind.nl/agenda/22-maart/

22 maart 19 uur Gorechtkerk, Bach Johannes Passion o.l.v. dirigent Luuk Tuinder. Korter dan de Mattheus, maar dramatischer, koor Amor Cantandi uit Ten Boer, toegang gratis, bij de uitgang wordt een bijdrage ter bestrijding van de kosten gevraagd.

5 april Glimmen 8.45 uur Trefpuntkerk paasontbijt, daarna de paasviering in de kerk.Opgave voor 29 maart via de lijst op de bar. https://www.pkn-ng.nl/nieuwsbrief/

Oosterhaar

28 maart 10-14 uur Mellenshorst Workshop Lunch koken, land Italië, deelname gratis. Niet deelnemen, maar wel eten, kan ook, aanmelden (vol=vol): https://www.socialebrigade.com/activiteiten/proef-de-verbinding-kookworkshop-thema-itali%C3%AB-1

Mellenshorst, elke zaterdagmorgen 10-12 uur kledinginzameling Kledingbank Maxima.

Per 1 juli 2026 stopt deze inzameling, er komt teveel kleding binnen. Schenken kan vanaf die datum

bij de winkels: Oosterhamrikkade 91 en Vosholen 117 Sappemeer, dinsdag t/m vrijdag 10-16.30 uur

juli,augustus en februari gesloten.

Glimmen

25 maart 20 uur Groenenberg: Suzanna Jansen met een lezing over haar boeken o.a. Het Pauperparadijs. 10 euro incl. thee/koffie, pinnen aan de zaal, aanmelden: geboekinharen.com

Foto’s

Het Groninger Landschap zoekt mooie (natuur) foto’s voor de jubileumkalender 2027.

Tot 31 mei 2026 kunnen de mooiste foto’s ingestuurd worden bij :

https://www.groningerlandschap.nl/actualiteiten/nieuws/fotowedstrijd-2027-jouw-blik-op-groningen/

En ook het Boeremapark heeft een fotowedstrijd van 1 april-1 september 2026:

Sport

Scharlakenhof Het instructie/peuterbad is vanaf 22 febr. ongeveer 4 weken gesloten i.v.m. groot onderhoud. Houd de website in de gaten voor de heropening: https://www.zwembadscharlakenhof.nl

VV Gorecht. 1 april is de jaarlijkse koekactie. Jeugd gaat langs de deur in Haren en Onnen met notenkoek, paasbrood en suikerbrood. Contant betalen kan, vooraf een bestelling doen kan bij:

koekactie@vvgorecht.nl

https://www.vvgorecht.nl/191/339/koekactie-2026/

Onnen

2 en 3 mei staat Circus Snor op camping de Kleine Wereld in Onnen met de show: Unboxed,

voor meer en kaartjes: https://www.campingdekleinewereld.nl/circus-snor

28 en 29 maart zijn open campingdagen op het terrein, voor het programma:

https://www.campingdekleinewereld.nl/open-camping-dag

Verkeer

24 maart 9-13 uur Oude Boerenweg , Glimmen dicht in beide richtingen voor Bouw/Takel Stichting

Landschapsbeheer.

Vanaf 16 maart wordt er gewerkt aan een rotonde bij de Punt, daardoor zijn de oprit richting Assen en afrit van Groningen afgesloten, omrijden via Vries. De Groningerweg blijft open.

28 april t/m 6 mei is alles afgesloten i.v.m. de veiligheid. Groningerweg in beide richtingen en de op- en afritten zijn dan dicht, fietsers kunnen er wel langs, meer: https://www.tynaarlo.nl/plannen-en-projecten/rotonde-groningerstraat-en-a28-de-punt

Is fietsen op een fiets met twee wielen moeilijk? Een elektrische driewieler kan een week lang uitgeprobeerd worden bij:

https://www.groningenbereikbaar.nl/slimreizen/acties/probeer-een-elektrische-driewielfiets-gratis