Haren heeft nu een vrouwenkliniek

Door: Redactie

Een mooie aanvulling op de medische dienstverlening in Haren; In vrouwenkliniek Her Health Clinic draait alles om de vrouw. Dan gaat het bijvoorbeeld over haar gezondheid, leefstijl en de gehele context daaromheen. Twee gynaecologen, Karin van der Tuuk en Sacha van Wersch, steken hun nek uit en zijn onlangs met hun eigen kliniek gestart. Een spannend avontuur in het park van De Vijverberg in Haren.

Geen wachtlijst

Het zijn dan wel gynaecologen, maar feitelijk zijn ze ook gewoon beginnende ondernemers. Ze moeten hard werken om van hun kliniek een succes te maken, maar ze geloven dat het kan, omdat ze een goed concept hebben. Wat is het verschil met de zorg in een ziekenhuis? Karin: “Medisch gezien is er weinig tot geen verschil in de behandeling. Maar de entourage is in onze kliniek echt heel anders. Dat begint al met de locatie en de warme inrichting. Daarnaast is er (nog) geen wachtlijst en de lijnen zijn hier heel erg kort.” Volgens de twee artsen zal een vrouw zich niet verloren voelen, zoals dat in grote ziekenhuizen kan gebeuren. De benadering is persoonlijker.

Cyclus ondergaan?

Los van de entourage en het uitzicht op het park, zit er ook een visie achter hun concept. Sacha: “We hebben een breed blikveld. Bij onze behandeling kijken we naar de hele vrouw, de klacht, medische behandelingen, maar ook leefstijl en uiteraard de wensen van de patiënt. Wij vinden dat belangrijk, dus nemen we daar alle tijd voor.” Het mag duidelijk zijn dat de twee gynaecologen vinden dat een mens méér is dan de ziekte waar zij aan lijdt. Vroeger vonden vrouwen dat ze hun cyclus en de overgang maar moesten ‘ondergaan’, maar dat idee vinden Karin en Sacha achterhaald. En zij willen ook breken met de gewoonte dat vrouwen standaard met hormonen behandeld worden. Er zijn meer wegen die leiden naar Rome, vinden ze. Sacha heeft inmiddels ook de opleiding tot orthomoleculair therapeut (voedingsgeneeskunde) afgerond.

Lef

Als we de kliniek nu even bekijken als bedrijf, dan zien we twee gynaecologen, een verpleegkundige en medisch secretaresse die hun banen in het ziekenhuis grotendeels hebben opgezegd om het ‘anders te gaan doen’. Ze hebben lef. “We geven onszelf een paar jaar de tijd om het waar te maken”, zegt Karin. Sacha: “We willen straks steeds meer disciplines in huis halen, zodat de belangrijkste vormen van zorg voor vrouwen onder één dak zitten. Een echt vrouwencentrum dus.” Er is inmiddels al een samenwerking met een seksuoloog, diëtiste en cardioloog. De zorg die zij leveren wordt vergoed door de verzekering na verwijzing door een huisarts. Meer informatie: www.herhealthclinic.nl