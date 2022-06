Haren heeft weer een jeugdsoos

Door: Redactie

Goed nieuws: Haren heeft weer een jeugdhonk. Je mag het ook een jeugdsoos noemen. Kinderen en jongeren hebben eindelijk weer een plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten; buiten het zicht van hun ouders en zo hoort het ook.

De afgelopen tien jaar hebben jeugdhonken in Glimmen, Onnen en Haren de deuren moeten sluiten. Oorzaak: geen jongeren om de honken te leiden en (soms) een gespannen relatie met gemeente (Haren) en politie wegens overlast. Dat laatste speelde vooral in Glimmen. Met de opening van het jeugdhonk in Buurthuis Mellenshorst breken wellicht betere tijden aan.

Op dinsdag en donderdag staat de deur open; van 13.00-17.00 uur voor kinderen tot 15 jaar en van 18.00-20.30 uur voor 15-plussers. Veel structuur is er nog niet, het gaat vooral om de ontmoeting en het samenzijn. Later zullen er workshops en themamiddagen worden georganiseerd aan de hand van actuele onderwerpen zoals drugs, alcohol, sexting. In Haren de Krant van eind juni een nadere kennismaking met de twee jongerenwerkers en meer informatie over hun ambities.



foto: Steff Benes en Wibrand Brontsema, jongerenwerkers van WIJ Groningen.