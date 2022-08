Haren krijgt ontmoetingsplek voor ouderen

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 30 september om 14.00 uur wordt de aftrap gegeven van een nieuw initiatief voor ouderen in Haren en de omliggende dorpen. In ’t Clockhuys zal iedere week ruimte zijn voor ouderen om een kop koffie te drinken en andere mensen op leeftijd te ontmoeten. De man achter dit plan is Jos Verkuyl, geriater van het Martini Ziekenhuis.

Aanleiding voor dit idee

Jos Verkuyl heeft onderzoek gedaan naar ouderen in Haren en weet daardoor dat het bij veel van hen niet goed is gesteld met sociale contacten en met zelfredzaamheid. Welvaart, ruime woningen (‘met hoge heggen en weinig contacten’, zoals Verkuyl het zegt) en een goed inkomen zijn geen garantie voor een goed sociaal leven. Jos Verkuyl spreekt in sommige gevallen zelfs van sociale armoede. Ook zijn er nogal wat ouderen die moeite hebben met het ‘management’ over hun gezondheid en medicatie. In die gevallen wordt hij door huisartsen naar deze adressen gestuurd om de situatie te beoordelen. Het Martini Ziekenhuis, ZINN en huisartsen in Haren hebben de handen in elkaar geslagen om dit verder uit te bouwen.

Ontmoetingsplek

Terug naar de ontmoetingsplek voor ouderen. Doordat Jos Verkuyl veel eenzaamheid in Haren heeft gezien, nam hij het initiatief voor de laagdrempelige ontmoetingsplek.

Wat en waar?

Ontmoeting met andere ouderen in ’t Clockhuys te Haren (Dickensroom) aan de Brinkhorst 3 te Haren.

Wanneer ?

Iedere vrijdag van 10-16 uur.



Officiële opening

Op vrijdag 30 september begint Jos Verkuyl met een lezing over eenzaamheid onder ouderen, waarna het project van start gaat. Locatie: Dickensroom.