Nieuws:

Door: Redactie

Jongerenwerker Steff Benes van WIJ Groningen laat weten dat er weer een jongerensoos is geopend in buurtcentrum Mellenshorst in Haren. Hier kunnen kinderen en jongeren uit Haren en omliggende dorpen weer terecht. Nadere informatie volgt.

Op 17 mei van 15.00 tot 20.00 uur zijn jongeren welkom om eens een kijkje te komen nemen.