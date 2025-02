Haren nog niet in beeld voor woningbouw

Door: Redactie

Onderzoek van de Regio Groningen Assen (RGA) zegt dat in deze regio de komende jaren nog eens 4300 woningen zouden moeten worden toegevoegd aan de woningvoorraad om aan de vraag te voldoen. Betekent dit dat Haren weer op de lijst van mogelijke locaties komt te staan?



Voorlopig niet bouwen in Haren

Woordvoerder Manon Hoiting van de gemeente: “Op dit moment hebben we voldoende locaties voor woningbouwontwikkelingen. De jaarlijkse woningbehoefte voor de gemeente Groningen blijft gelijk en kunnen we opvangen binnen de bestaande locaties.” We mogen dit uitleggen als ‘op korte termijn’ zal Haren niet uitbreiden. Maar als het gaat om de lange termijn zou het een ander verhaal kunnen worden. Deze zomer wil de gemeente haar Volkshuisvestingsprogramma aan de gemeenteraad presenteren. Bij het schrijven daarvan laat men zich, zo zegt het College in een brief aan de raad, laten inspireren door verschillende onderzoeken:

-eigen onderzoek

-het onderzoek van RGA (lees: https://www.harendekrant.nl/nieuws/onderzoek-tot-2030-moeten-er-tussen-groningen-en-assen-4300-extra-woningen-worden-gebouwd/

Over dat eigen onderzoek staat in de brief: “In dit onderzoek is eerst de huidige woningmarkt in kaart gebracht. Kenmerkend voor Groningen zijn onder meer de enorme druk op de woningmarkt, het grote aandeel jongeren (veelal studenten), veel alleenstaande huishoudens en het percentage appartementen (ca 60% van de totale woningvoorraad). Vervolgens zijn middels enquêtes de woonwensen van mensen in kaart gebracht. Opvallend hierbij is de vraag naar betaalbare woningen, zowel in de koop als in de huursector. Qua woningtype gaan de meeste respondenten voor een appartement. Stedelijk en groenstedelijk zijn de populairste woonmilieus.”

De gemeente gaat bij het schrijven van haar Volkshuisvestingsplan haar oor weer te luister leggen bij inwoners van de gemeente, waarbij het waarschijnlijk zal gaan over concrete locaties die voor uitbreiding in aanmerking komen. Je zou kunnen zeggen: dan worden man en paard genoemd (en besproken). Zo wordt in Glimmen op maandag 3 maart een avond georganiseerd om bouwlocaties in Glimmen te bespreken. Lees: https://www.harendekrant.nl/nieuws/bewonersavond-over-kansrijke-woonlocaties-glimmen/

Foto’s: Start van de nieuwbouw van de wijk Harenerholt in 2015.