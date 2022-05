Haren staat achter de Week van de Stenen Winkel (9-15 mei)

Nieuws:

Door: Redactie

Deze week is de landelijke actieweek Van de Stenen Winkel. Hiermee willen ondernemers een blok vormen tegen het onnodig online kopen, terwijl winkels in eigen dorp de klanten goed kunnen gebruiken. Bovendien bepalen winkels de leefbaarheid van een dorp als Haren. Die winkels moeten dus gekoesterd worden, zegt Ondernemend Haren.

Daphne de Haan, centrummanager van Haren: “Het is geen verrassing dat veel winkels het moeilijk hebben gehad door corona en lockdowns. Er werd en wordt veel online geshopt en dat laat zijn sporen na in winkels, ook in Haren.”

Zij zegt dat Ondernemend Haren achter de actieweek staat. Ze vraagt aandacht voor het feit dat Haren een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand winkelaanbod heeft, daarvan mogen mensen zich bewust zijn. Live winkelen is volgens haar ook veel leuker dan online.