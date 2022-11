Harenaar en ‘E-mails uit (en over) NEW YORK!’

Nieuws:

Door: Redactie

Martin ter Haar uit Haren komt sinds 1995 jaarlijks in New York. In het dagelijks leven werkt hij als manager bij het Mobiel Medisch Team van het UMCG. Hij raakte verslingerd aan die stad en maakte zijn hele gezin enthousiast.

Ter Haar heeft ervaringen van zichzelf en zijn dochter Esmee (21) in de stad New York met elkaar verbonden in een (deels) fictief verhaal. Ter Haar: “Het boek is bedoeld voor iedereen die wat met de stad heeft. Als voorbereiding op een trip naar New York is het mooie voorpret, na afloop een feest van herkenning.

Verder staan bij alle 26 hoofdstukken vele tips en zijn plattegronden opgenomen met de locaties die in de tekst naar voren komen.” Het boek kost 22,50 en is verschenen bij Boekscout. Te koop via Bol.com en in de reguliere boekhandel. De auteur verkoopt zijn boeken ook zelf en komt ze (in Haren) persoonlijk bezorgen. Mail uw bestelling aan emailsuitnewyork@gmail.com