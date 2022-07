Harenaar naar EK Bridge 19 juli

Nieuws:

Reinder van der Weide uit Haren komt uit voor Nederland op het EK Jeugd Bridge. Vanaf 19 juli vindt in Nederland een topsportevenement voor de jeugd plaats. Dan komen in Veldhoven de beste Europese bridgers tot 31 jaar bij elkaar om in verschillende categorieën te strijden om de titel.

Onder hen ook Reinder van der Weide uit Haren. Samen met zijn vijf teamgenoten hoopt hij tijdens dit EK te strijden om het goud in de categorie aspiranten (tot 21 jaar). Op het laatste EK Jeugd, dat in 2019 in Oslo werd gehouden, behaalden de aspiranten het goud. Het EK Jeugd Bridge viertallen vindt eens in de twee jaar plaats. In verband met corona is het EK van 2021 een jaar uitgesteld. Het EK Jeugd Bridge Viertallen wordt van 19 tot en met 26 juli gehouden in Veldhoven. Nederland is in 2022 het gastland van dit EK, dat voor de 28e keer gehouden wordt.