Harenaar wordt lijsttrekker D66 in provinciale verkiezingen 2023

Door: Redactie

Sander Claassen uit Haren is verkozen tot lijsttrekker voor D66 in Groningen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. Leden van de partij in de provincie konden de afgelopen weken kiezen tussen twee kandidaten. Claassen, eerder al Statenlid en gemeenteraadslid in Groningen, is bij de stemming door een meerderheid gekozen.

De in Usquert opgegroeide Claassen reageert verheugd op de uitslag van de interne stemming: “Ik ben ontzettend blij en trots dat de Groningse D66-leden hun vertrouwen aan mij hebben gegeven. Het voelt als een enorme eer om deze rol te mogen vervullen. Ik heb zin in de verkiezingscampagne, maar maak nu eerst tijd voor nieuwe ontmoetingen. Om samen met D66-leden én andere trotse Groningers toekomstgerichte plannen te maken voor ons ‘Pronkjewail in golden raand’.”

De andere kandidaat, huidig fractievoorzitter in Provinciale Staten Peter Gerrits, blijft zich tot de verkiezingen inzetten voor de Statenfractie en wenst de nieuwe lijsttrekker veel succes: “Ik feliciteer Sander van harte met het lijsttrekkerschap en wil hem complimenteren voor zijn campagne. Ik zie er naar uit om met de leden campagne te voeren voor een goed resultaat bij de verkiezingen volgend jaar.” De partij is momenteel gezamenlijk met leden en inwoners bezig om het verkiezingsprogramma en de verkiezingscampagne voor te bereiden.

Namens het provinciale bestuur van D66 geeft voorzitter Jetze Luhoff aan alle vertrouwen te hebben in de gekozen kandidaat. “We kijken terug op een mooie interne campagne met twee sterke kandidaten. Wij zien ernaar uit om samen met Sander, de andere kandidaten en onze leden de komende maanden campagne te voeren voor een sterk D66-geluid in de provincie Groningen.” De Provinciale Statenverkiezingen worden op 15 maart 2023 gehouden.