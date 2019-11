Harenaars (82%) tevreden over Diftar (afval afrekenen per kilo)

Door: Redactie

De inwoners van de gemeente Groningen zijn zeer gemotiveerd om hun huishoudelijk afval nog beter te scheiden. Veel mensen zouden het waarderen als ze daarvoor bij het betalen van hun afvalstoffenheffing worden beloond. Dit blijkt uit de enquête over afvalbeleid die de gemeente kort geleden heeft gehouden. Aanleiding voor de enquête was de samenvoeging op 1 januari dit jaar van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De inzameling van afval en de manier waarop de afvalstoffenheffing wordt bepaald, verschilt nu nog. Het is de bedoeling dat er voor de huidige gemeente nieuw beleid komt.

In de voormalige gemeente Haren wordt huisvuil al twintig jaar afgerekend op gewicht. De meerderheid (82%) van de inwoners is tevreden over de gevarieerde tarieven en wil dit systeem graag houden. De komende maanden wordt het nieuwe afvalbeleid verder ontwikkeld, in samenspraak met de inwoners en de gemeenteraad. In de raadscommissievergadering van januari 2020 wordt de gemeenteraad gevraagd om een richting te kiezen. Vervolgens komt er een nieuw afvalbeleidsplan dat de gemeenteraad in mei 2020 bespreekt. De gemeente wil het nieuwe afvalbeleidsplan in 2021 invoeren.