Door: Redactie

Zaterdag 30 april wordt er weer een inzamelingsactie gehouden voor Oekraïne op het Raadhuisplein in Haren. Opnieuw zijn Harenaars de organisatoren, maar deze keer wordt het een gezamenlijke actie met vluchtelingen uit het Nesciohotel, die culinaire producten uit hun thuisland presenteren. Er is ook muziek. De poster hieronder laat zien wat men hoopt in te zamelen.