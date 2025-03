Harenaars 30 maart te zien op landelijke tv: Fietsend naar de hemel

Door: Redactie

Het tv-programma Kruispunt van KRO-NCRV gaat een reportage uitzenden over de Harenaars Freerk de Boer en Maria Romp. Zij fietsen op dit moment met de rolstoelfiets naar Lourdes. Freerk is ongeneeslijk ziek en gaat waarschijnlijk binnen een jaar overlijden.

In Haren de Krant verschijnt tot het zover is een maandelijkse blog van zijn hand. Kruispunt is te zien op zondag 30 maart om 17:10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. Meer informatie over Kruispunt:

https://kro-ncrv.nl/persberichten/kro-ncrvs-kruispunt-fietsend-naar-de-hemel