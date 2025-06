Harenaars zetten school op in Groningen

Door: Redactie

Ze ervaren dit project als een lot uit de loterij. Tim de Wolde en Alinda Koerts wonen in Haren en broeden op een nieuwe school die na de zomer van start gaat. Zo’n kans krijg je als onderwijsprofessional niet vaak. Het vraagt visie, maar ook vertrouwen van ouders. “Het unieke aan deze school is namelijk dat die nog moet worden geopend en er nu nog niet is”, zegt Tim met een lach. Er zit tijdsdruk op, want na de zomer start de eerste groep.

Op de foto staan ze op het stuk grond waar in 2028 de nieuwe OBS Suikerzijde zal staan. Een gebouw dat wordt ontworpen voor eigentijds onderwijs, waar kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen groei en ontwikkeling. Samenwerking is één van de vijf speerpunten van het concept dat Alina en Tim willen neerzetten. “Er zullen elementen van het Daltononderwijs te herkennen zijn”, zegt Tim. “Maar we geven er toch helemaal onze draai aan.” Het is opvallend dat leerkrachten in de rij staan om hier aan de slag te gaan.

foto: Alinda Koerts en Tim de Wolde beginnen bij het begin: de locatie