Harens oplichtersechtpaar is nog niet van justitie af

Door: Redactie

In 2014 kwam na politieonderzoek een einde aan de praktijken van Henk L. en zijn vrouw. Zij hadden zich opgeworpen als mantelzorgers van een bejaarde, demente vrouw aan de Botanicuslaan in Haren. In werkelijkheid berooiden zij de vrouw en verduisterden zij rond drie ton. De rechtbank veroordeelde het paar tot celstraf, maar de twee gingen daartegen in hoger beroep en later in cassatie. Die zaak loopt nog en zij zitten niet vast.

In dezelfde periode ontfermde het echtpaar zich ook over een bejaarde dame in Drenthe (Gees). Het OM zag in die zaak geen kans op succesvolle vervolging, maar familieleden van de benadeelde vrouw hebben bij het gerechtshof gepleit voor vervolging. Het gerechtshof heeft het verzoek gehonoreerd. Dat betekent, dat het OM nu alsnog over gaat tot vervolging van de Harenaars.

Lees ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/hoger-beroep-henk-en-marian-l-inzake-uitbuiting-bejaarde-harense/

Foto: het huis aan de Botanicuslaan waar tot 2013 een hoogbejaarde demente vrouw werd uitgebuit.

Bron: dvhn