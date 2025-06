Harens project genomineerd voor ANWB-prijs

Nieuws:

Door: Redactie

De werkgroep Deelmobiliteit, onderdeel van het burgerinitiatief Duurzaam Haren, is genomineerd voor een landelijke prijs van de ANWB. Met het prijzengeld wil de werkgroep een concrete stap zetten in het terugdringen van vervoersarmoede in Haren.

Het project bestaat uit de aanschaf van een tweedehands elektrische deelauto én een campagne gericht op mensen met een laag inkomen. Deze groep heeft vaak wel een rijbewijs, maar geen toegang tot een eigen auto. Commercieel autodelen is vaak onbekend, te duur of voelt als een grote stap. De werkgroep wil daar verandering in brengen met een laagdrempelige en betaalbare oplossing.

De nieuwe deelauto zal worden beschikbaar gesteld tegen een sterk gereduceerd tarief. Daarnaast wordt een campagne gevoerd in buurten waar vervoersarmoede veel voorkomt, met onder meer rolmodellen die hun ervaringen delen om anderen te inspireren.

De werkgroep Deelmobiliteit van Duurzaam Haren won eerder al de landelijke Deelaward 2023 vanwege hun sociaal betrokken aanpak. Nu maken ze opnieuw kans op landelijke erkenning.

“We hebben de eerste drempel genomen en staan vanaf vandaag op de lijst van genomineerden,” aldus de initiatiefnemers. “Vanaf 10 juni kan het publiek stemmen via de site van de ANWB. De directe link naar ons project is te vinden op duurzaamharen.nl/autodelen. Hoe meer mensen op ons stemmen, hoe groter de kans dat we iets moois voor Haren kunnen realiseren.”

De werkgroep roept inwoners van Haren en omgeving op om hun stem uit te brengen en het project een stap verder te helpen.