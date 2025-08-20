Harense huisarts waarschuwt voor dokter ChatGPT

Nieuws:

Door: Redactie

In zijn column in Haren de Krant wijst huisarts Bert Heikens uit Haren op de gevaren van ChatGPT. In zijn column vertelt hij over de wonderlijke prestaties van ai, waar we veel aan kunnen hebben. Maar als mensen ai raadplegen over hun gezondheidsklachten wordt het volgens de arts link.

Hij zegt in zijn column: “Een groot nadeel is dat ChatGPT de patiënt niet kent, geen lichaamstaal ziet, geen nuance hoort en geen lichamelijk onderzoek kan doen. Er is bovendien een reëel risico op misinformatie: de chatbot plukt alle informatie rechtstreeks van het internet, inclusief onbetrouwbare bronnen. Hij voegt daar vaak een eigen, soms onjuiste, interpretatie aan toe. Daarom zou ik het dringende advies willen geven om niet klakkeloos te geloven wat onze AI-robot zegt.”

Hij haalt een geanonimiseerd voorbeeld aan van een patiënt die hem kwam vertellen wat hij zelf mankeerde, omdat ai hem dat had verteld. Die diagnose bleek helemaal onjuist, aldus Heikens. De column staat nu online onder de rubriek ‘Columns’.