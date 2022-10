Harense is bezorgd over honden van Oekraïners: Gevaar van rabiës

Nieuws:

Caroline Ebens uit Haren heeft melding gedaan bij de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) over de situatie in het Nescio Hotel in Haren. Daar verblijven vluchtelingen uit Oekraïne, waarvan sommigen volgens haar ook huisdieren hebben meegenomen. Door een gebrek aan controle zouden daar honden met hondsdolheid (rabiës) tussen kunnen zitten. Dat kan een gevaar opleveren voor dieren in de omgeving. Ze heeft haar zorgen ook gedeeld met de gemeente.

Ebens, oud-dierenarts- en huisarts-assistente, had zich dit voorjaar opgeworpen om huisdieren in het opvanghotel in kaart te brengen en te zorgen dat de dieren (waar nodig) werden gechipt en gecontroleerd op rabiës. “Dat liep goed, maar nu heb ik geen beeld meer van de situatie en worden er ook geen dieren meer onderzocht op rabiës. Dat is zeer onwenselijk”, zegt Ebens.

Hoewel ze het jammer vindt dat de gemeente haar nu niet meer betrekt bij de huisdieren van de Oekraïense vluchtelingen, houdt zij zich niet bezig met verwijten of rancune. “Waar het me nu in de eerste plaats om gaat is het welzijn van de dieren en de risico’s van rabiës in Haren. De honden uit Oekraïne zijn vaak niet ingeënt tegen rabiës en in dat land zijn veel honden met deze ziekte. Daarom moet je er juist met deze vluchtelingen alert op zijn”, aldus Caroline. Ze zegt dat asielzoekers uit andere landen doorgaans geen huisdieren meenemen. Maar mensen uit Oekraïne wél, omdat die van plan zijn snel weer naar huis te gaan.