Harense leerkracht schrijft kinderboek

Nieuws:

Door: Redactie

Froukje Oosterhuis (1963) is al jaren leerkracht op basisschool De Borg in Haren. Al van jongs af aan heeft ze een liefde voor verhalen lezen en schrijven. Een andere hobby is tekenen en illustreren. Vorige week verscheen haar kinderboek bij Boekscout.

Zolang er kinderen zijn die geloven in klaskabouters, hebben deze kleine leuke wezentjes toestemming om in de klas te mogen wonen. En met al de frutsels als eten en werktuigen is een basisschool is dé ideale plek voor een klaskabouter! Zo ook voor Tobber, die erg gek is op de leerlingen van zijn klas. Tót ze op een dag allemaal wegblijven. Wat is er toch aan de hand?! Dit kinderboek wordt sinds vrijdag 30 september uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. Titel: Tobber en de frutsels – De avonturen van een klaskabouter in coronatijd.

Voor 17,99 te koop in de boekhandel.