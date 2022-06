Oekraiense vluchtelingen vertellen over hun ervaringen op de Grote Markt

Nieuws:

Door: Redactie

Zondag 26 juni a.s. zal er op de Grote Markt in Groningen een Human Library event

georganiseerd worden. Zo’n twintig Oekraïense vluchtelingen zullen dan in

tweegesprekken hun persoonlijke verhaal over het oorlogsgeweld en hun vlucht

vertellen.

Daarvoor zullen er een aantal gespreksplekjes met steeds twee stoelen op de Grote Markt

worden gecreëerd. Mensen die zich betrokken voelen bij de Oekraïners en bij de

oorlog, kunnen aanschuiven, naar hen luisteren en met hen in gesprek gaan. In het

Engels, het Oekraïens of het Russisch, al dan niet verduidelijkt met foto’s of filmpjes.

Dergelijke, heel persoonlijke ontmoetingen kunnen soms tot ongemakkelijke

momenten leiden. Maar ook tot bijzondere en helende ervaringen, zowel voor de

vluchtelingen als voor hun gesprekspartners. Dat hebben eerdere human library

events, in andere situaties, inmiddels bewezen.

Dit event vindt plaats op zondagmiddag, van 13.30 – 15.30 u. Het is niet nodig dat

men zich van te voren aanmeldt voor zo’n gesprek. Een aantal vrijwilligers zal het

geheel organisatorisch in goede banen leiden. Maar die zijn ook beschikbaar voor een

nagesprek, als daar behoefte aan is.

Willemijn Kemp, één van de organisatoren, komt uit Haren. Veel van de Oekraiense vluchtelingen verblijven nu in het Nesciohotel in Haren.