Harense ondernemer met winkel in Zuidlaren: de beste food speciaalzaak in Nederland

Door: Redactie

AnneBart Bolt uit Haren exploiteert al jaren op een succesvolle manier de Zuivelhoeve in Zuidlaren. Een speciaalzaak met lekkernijen, zoals kazen en wijnen. Het Vakcentrum voor Foodspeciaalzaken organiseerde een wedstrijd om te bepalen welke winkel in ons land de ‘allerbest’ is. Bolt en zijn Zuivelhoeve, waren al doorgedrongen tot de finale en hebben de competitie uiteindelijk gewonnen. Dat werd maandag bekend.

Bolt en zijn vrouw Anja deden mee in de categorie ‘buitenlandse kazen en speciaalbier’. Bolt: “Vorig jaar hebben we ons weten te certificeren, dit jaar staan we al in de finale. We zijn zo trots, we zijn nog maar twee jaar bezig” De winkel in Zuidlaren is onlangs door een kritische vakjury beoordeeld, daarnaast is er bezoek geweest van mystery-guests. Er wordt gekeken naar assortiment, kwaliteit, klantvriendelijkheid en natuurlijk het advies van de betreffende kazen in combinatie met speciaal bieren. “Speciaalbier is bij kaas vaak een ondergeschoven kind, we willen dat veranderen. Naast ons wijnassortiment is het een mooi alternatief. Vanaf nu gaan we de finaleronde in, waarin we nog een tandje moeten bijzetten”, aldus een trotse AnneBart en Anja, zijn vrouw. “Mede door ons topteam zijn we zo ver gekomen en nu gaan we het afmaken ook! “ op de foto’s: het bewijs. En: AnneBart Bolt en zijn vrouw Anja tijdens de bekendmaking.