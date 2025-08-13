Harense schaakclub bestaat 110 jaar

Door: Redactie

Op 1 september 1915 werd “Dam- en Schaakclub Haren” opgericht en daarom organiseert Schaakclub Haren een jubileumtoernooi op zaterdag 6 september van 14.00 tot 17.00 uur in De Mellenshorst, Waterhuizerweg 36 (hoek Mellenssteeg/Waterhuizerweg) te Haren.

Het informele toernooi in tweetallen is bedoeld voor (oud-)leden en (oud-)cursisten en het is de bedoeling dat iedereen een introducee meeneemt. De club hoopt met dit bericht vooral nog een aantal oud-leden te bereiken. Men kan zich met eventuele introducee aanmelden via: jubileum@schaakclubharen.nl

Op zaterdag 30 augustus wordt in het teken van het jubileum een gezellig Koffiehuisschaaktoernooi gehouden in Café De Zaak aan de Vondellaan 6. Aanmelden kan via koffiehuisschaak@schaakclubharen.nl Op zaterdag 13 september organiseert de schaakclub in De Mellenshorst een groot jeugdtoernooi, de Grand Prix Bob Romijn, in het kader van het jubileum.