Donderdag 14 augustus, 2025
woensdag 13 augustus 2025

Harense schaakclub bestaat 110 jaar

Door: Redactie

Op 1 september 1915 werd “Dam- en Schaakclub Haren” opgericht en daarom organiseert Schaakclub Haren een jubileumtoernooi op zaterdag 6 september van 14.00 tot 17.00 uur in De Mellenshorst, Waterhuizerweg 36 (hoek Mellenssteeg/Waterhuizerweg) te Haren.

Het informele toernooi in tweetallen is bedoeld voor (oud-)leden en (oud-)cursisten en het is de bedoeling dat iedereen een introducee meeneemt. De club hoopt met dit bericht vooral nog een aantal oud-leden te bereiken. Men kan zich met eventuele introducee aanmelden via: jubileum@schaakclubharen.nl

Op zaterdag 30 augustus wordt in het teken van het jubileum een gezellig Koffiehuisschaaktoernooi gehouden in Café De Zaak aan de Vondellaan 6. Aanmelden kan via koffiehuisschaak@schaakclubharen.nl Op zaterdag 13 september organiseert de schaakclub in De Mellenshorst een groot jeugdtoernooi, de Grand Prix Bob Romijn, in het kader van het jubileum.

2 reacties

willy zegt:

28-11-1912: Groote damwedstrijd in La Promenade Haren.
te winnen mooie Kunstvoorwerpen. Start 10 uur, de tram vertrekt om 9.30 uur
uit Groningen. De wedstrijd duurt tot het vertrek v.d tram om 8 uur ’s avonds.
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5BspatialCreation%5D%5B%5D=Groningen&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=1%7C20e_eeuw%7C1910-1919%7C&query=damsport&coll=ddd&page=1&identifier=ddd:010666623:mpeg21:a0093&resultsidentifier=ddd:010666623:mpeg21:a0093&rowid=1

willy zegt:

Begin februari 1936 werd dam-en schaakclub Tuindorp opgericht.
Elken maandagavond tussen 8 en 11 uur kon er gespeeld worden
in café Tuindorp.
Bestuur: dhr. Hagen, van der Veur, Timmer, de Vries en v.d. Vosse.
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&facets%5BspatialCreation%5D%5B%5D=Groningen&query=schaakclub+tuindorp&coll=ddd&identifier=ddd:010673106:mpeg21:a0274&resultsidentifier=ddd:010673106:mpeg21:a0274&rowid=1

