Harense tekenares tekent Meisje en Muisje

Door: Redactie

Joke van der Ven uit Groningen-Zuid heeft een kinderboekje geschreven. Eind vorig jaar is Meisje & Muisje verschenen. Het is het eerste boekje van een serie. Het tweede deel Meisje & Muisje & Vriendje Vos verschijnt binnenkort. Bij de serie hoort een website, www.meisje-en-muisje.nl waar inmiddels o.a. het eerste hoofdstuk van het Meisje & Muisje als luisterhoofdstuk te beluisteren is.

Het boekje is geschreven voor kinderen in de leeftijd van 5 – 8 jaar. Van der Ven heeft het in eigen beheer uitgegeven. “Je komt als beginnende schrijver niet binnen bij de gesettelde uitgeverijen van kinderboeken, zo is me bij diverse boekhandels verteld. Bijkomend voordeel is nu dat je zelf je illustrator kunt uitkiezen en het hele project, dus mét website, naar eigen inzicht kunt uitvoeren. Ook heb ik nu zelf de illustrator en grafisch vormgever uit kunnen kiezen. Op hun werk ben ik onwijs trots.”

Het boekje is rijk geïllustreerd door Marieke Druiven (opgegroeid in Haren) en op een bijzondere manier grafisch vormgegeven door Okki Poortvliet die vanuit de Biotoop werkt. Jeanine Lanser tekende voor de eindredactie. Meisje & Muisje is verkrijgbaar via Boekhandel Boomker in Haren. Ook is het inmiddels te leen via de Forumbibliotheek.