Harense tennisclub hangen financiële problemen boven het hoofd door OZB

Door: Redactie

Een WOZ-aanslag die in één jaar tijd groeit van ruim 2000,- naar 24.000 euro. “Als we dit probleem met de gemeente Groningen niet van tafel krijgen kost ons dat de kop”, zegt Gert-Jan de Volder, voorzitter van de exploitatiestichting van tennisclub TSH. “Ik zit hier al zeventien jaar en al die jaren moeten we vechten tegen een overheid die zich vaak onbetrouwbaar gedraagt.”

De Volder heeft niet alleen een probleem met de gemeente, maar ook met de BTW-regels en met energieheffingen. “Per saldo krijgen we dit jaar te maken met een kostenverhoging van dik 40.000 euro. Dat kunnen we niet opbrengen.” Hij is mede-verantwoordelijk voor de stichting SETH, die is uitgegroeid tot een bedrijf met 22 tennisbanen, 4 squashbanen, 1000 leden en dat samenwerkt met een tennisschool en kinderopvang. De begroting is 250.000 euro met een bescheiden batig saldo, dat direct weer wordt geïnvesteerd in het park. Een kwetsbaar bedrijf, dat telkens wordt bestookt door overheden, belastingdienst en wetgevers.



foto: Gert-Jan de Volder is Don Quichotte…

Wat speelt er?

Onheil 1: De tennisclub was niet BTW-plichtig. Europa besloot dit beleid te wijzigen. Dat betekent dat SETH wél BTW betaalt, maar het niet terugkrijgt zoals bedrijven. Dat kost volgens De Volder per jaar 18.000 euro. De overheid heeft subsidiepotjes (SPUK en BOSA) om deze pijn te verzachten, maar deze potjes schijnen leeg te zijn. SETH krijgt geen reactie op aanvragen.

Onheil 2: SETH verbruikt jaarlijks 32.000 euro energie (dat was voorheen 64.000). Dit jaar werd men geconfronteerd met nieuw overheidsbeleid, waarbij de energietoeslagen met sprongen omhoog zullen gaan. De Volder kan nog niet overzien welke extra kosten dit met zich zal meebrengen.

Onheil 3: SETH is geen eigenaar van de grond, want die is van de gemeente (erfpacht). In 2017 werd de WOZ-waarde van het clubhuis door de gemeente Haren ingeschat op 673.000 euro. In 2018 verhoogde de gemeente Haren deze waarde extreem naar 2.524.000 euro en dit jaar doet de gemeente Groningen er een schepje bovenop met een WOZ-waarde van 2.591.000 euro. Maar het venijn zit in de aanslagen. Waar Haren volstond met een jaarlijkse aanslag van 2.043 euro, stuurt Groningen nu een aanslag van 24.826 euro. Dit onheil kost de stichting jaarlijks dus 22.000 euro extra. De Volder vraagt zich vertwijfeld af: ‘Is ons clubhuis met tennishal werkelijk bijna 2,6 miljoen waard? Ik geloof er niks van.’

Onheil 4: De gemeente ontvangt van SETH jaarlijks bijna 2.500 euro erfpacht. Dat tarief ligt vast tot 2021. Daarna zou het zomaar fors kunnen worden verhoogd, vreest De Volder.

Onbetrouwbare overheid

Volgens Gert-Jan de Volder is het bizar dat de club onlangs werd verplicht het eternit-dak te vervangen (20.000 euro) in het kader van asbestsanering. Niet lang daarna werd die verplichting afgeschaft en is de investering dus voor niets geweest. Naar verluidt hebben ook GHHC en vv Gorecht met vergelijkbare ‘schrikbarende verhogingen’ te maken. Het gaat bij vv Gorecht om forse verhogingen van de huur van de velden. Volgens het vastgoedbedrijf PreVicus in Boxmeer (gespecialiseerd in WOZ-procedures) maken gemeenten wel vaker de fout dat zij een sportgebouw taxeren als een woning of bedrijfspand. PreVicus zegt dat eigenlijk de ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’ berekend moet worden (en die ligt veel lager) omdat er voor dit soort gebouwen geen markt is (incourant).

Reactie gemeente: “In zijn algemeenheid is het zo dat het bij sportverenigingen om veel grond gaat en grond is kostbaar. De OZB regeling is afgelopen voorjaar vastgesteld, want dit moet volgens de wet binnen drie maanden na de herindelingsdatum. Het geldt voor de gehele gemeente Groningen. Alle sportverenigingen in de gemeente Groningen worden dus hetzelfde aangeslagen. Voor sporthallen (niet de sportterreinen) stond in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer een vrijstelling in de OZB-regeling. Voor deze objecten is een compensatieregeling van vijf jaar afgesproken. In het eerste jaar is de compensatie 100%, in het tweede jaar 80% enzovoort.”