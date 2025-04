Harense zorginstelling scoort met innovatie: beeldzorg

Door: Redactie

Volgens ZINN (ouderenzorg in Haren, Groningen en Hoogezand) is er een wereld te winnen met innovatie in de zorg. Over tien jaar vragen méér ouderen om zorg en zijn er minder mensen om die zorg te bieden. Bij ZINN is beeldzorg een aansprekende manier om met minder medewerkers méér ouderen zorg te kunnen verlenen. Zorg op afstand lijkt kil, maar na ruim een jaar hebben ZINN en haar thuiszorgcliënten heel andere ervaringen.

Context in cijfers

Nederland vergrijst: het aantal 75-plussers stijgt van 1,3 miljoen nu naar 2,5 miljoen in 2040. Tegelijkertijd wonen ouderen steeds langer zelfstandig en stijgt de druk op zorgpersoneel en mantelzorgers. De oplossing? Innovatieve zorgvormen zoals beeldzorg, die efficiëntie combineren met persoonlijke aandacht.

Nu 92% van de ouderen zelfstandig woont, groeit de vraag naar zorg aan huis enorm. Tegelijkertijd kampt ons land met een tekort aan zorgpersoneel. Prognoses voorspellen dat er in 2035 een tekort zal zijn van 266.000 zorgmedewerkers, waarvan 110.000 in de ouderenzorg. Beeldzorg biedt hierin uitkomst, vindt ZINN. Deze organisatie bespaart jaarlijks duizenden uren fysieke zorg door cliënten met een lichte zorgvraag op afstand te ondersteunen. “Dit betekent dat thuiszorgmedewerkers meer tijd en aandacht kunnen geven aan mensen met een zwaardere zorgvraag die fysieke zorg echt nodig hebben”, zegt men bij ZINN. Daarnaast biedt werken in een beeldzorgteam kansen voor zorgprofessionals die niet (meer) in de fysieke zorg kunnen werken. Zo wordt de beschikbare capaciteit optimaal benut en blijft waardevolle kennis en ervaring behouden binnen de zorg.

Aandacht

Beeldzorg betekent niet alleen efficiëntere zorg, maar ook méér structuur en persoonlijk contact. Zo krijgt dhr. Van Vliet, cliënt van ZINN, dagelijks hulp bij het toedienen van zijn insuline, zonder dat zorgmedewerkers fysiek aanwezig hoeven te zijn. Dit geeft hem en zijn vrouw meer rust en privacy, maar biedt ook ruimte voor een gesprek en een moment van echte aandacht. Veel cliënten ervaren hierdoor meer verbondenheid én zelfstandigheid.

ZINN kijkt vooruit en werkt aan de doorontwikkeling van het beeldbelteam tot een digitaal team dat ook op afstand collega thuiszorgmedewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van zorghandelingen, het doen van dubbele medicatiecontroles en voor zover mogelijk het begeleiden van cliënten na een alarmmelding. Beeldzorg wordt vanaf mei 2025 ingezet bij alle revalidanten van de afdelingen geriatrische revalidatie waarmee behandelaren en zorgmedewerkers de revalidant en mantelzorgers meer regie geven over het herstelproces.

Slimme technologie met een warm hart

“Beeldzorg bewijst dat innovatie en persoonlijke aandacht hand in hand kunnen gaan. Door technologie slim in te zetten, houden we zorg menselijk en toegankelijk. Zo zorgen we ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen met de ondersteuning die zij nodig hebben, zonder in te leveren op menselijk contact”, aldus Dineke Mol, manager Thuiszorg bij ZINN.