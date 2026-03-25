De Crucifixion van John Stainer op 3 april te horen

Op Goede Vrijdag, 3 april, klinkt om 15.15 uur in de Martinikerk van Groningen de ontroerende muziek van The Crucifixion van John Stainer. Harenaar Luuk Tuinder is betrokken bij de organisatie van dit muzikale evenement.

Dit Passie-concert is inmiddels niet meer weg te denken van de regionale concertagenda. De muziek is indrukwekkend, maar ook herkenbaar en meeslepend.

Tijdens de uitvoering kan het publiek op bepaalde momenten meezingen, wat de belevenis nog persoonlijker maakt. Voor velen is deze jaarlijkse traditie dé opmaat naar Pasen.

Het koor, dat bestaat uit zangers uit de gemeente Groningen en omliggende plaatsen, staat onder leiding van dirigent Daniël Rouwkema. Het indrukwekkende Schnitger-orgel wordt bespeeld door Euwe de Jong. Met de gerenommeerde solisten Olivier Kemler en Jitze van der Land staat deze uitvoering garant voor kwaliteit.

De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.