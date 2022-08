“Heel leerzaam”: Werkzaam in de zorg en opeens zelf patiënt

Door: Redactie

Leonard Wolthers (54) uit Haren werkte vroeger als leidinggevende in de ouderenzorg en sinds tien jaar is hij daar trainer/instructeur. In januari veranderde zijn leven drastisch: hij werd na een zware rugoperatie opeens zelf patiënt. Hij zegt: “Ik was van de ene op andere dag beperkt en afhankelijk.”

Tot last

Voor iemand die gewend is de regie over zijn dagelijks bestaan te hebben is het een hard gelag als hij opeens bij alles moet worden geholpen. Leonard: “De eerste dagen na de operatie had ik overal hulp bij nodig: basale dingen zoals omdraaien in bed, het plassen, eten, drinken, wassen en aankleden. Ik merkte dat je dan de neiging hebt om de zorgmedewerkers te ontzien. Je wilt ze niet tot last zijn. Ik was in die eerste dagen erg gevoelig voor de manier waarop mensen met mij omgingen en daarbij was vooral hun manier van communiceren van belang.”

Wachten

Hulp vragen voor toiletgang of bij het douchen; Leonard vond het gênant. Hij zegt: “Ik zat eens een keer klaar voor het douchen, helemaal ontkleed, toen de verpleegkundige werd weggeroepen. Daar zat ik dan te wachten. Dan voel je je erg verloren en afhankelijk.” Wachten op iemand, die even is weggeroepen, niet wetend wanneer die persoon terug zal komen. Deze gebeurtenis raakt de kern van de zorg: jezelf toevertrouwen aan mensen die je eigenlijk helemaal niet kent.

foto: Leonard Wolthers

