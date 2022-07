Hein wordt gerestaureerd

Door: Redactie

Het standbeeld van Hein van Aalderink, de weldoener die begin vorige eeuw de aanleg van de visplassen aan de Lutsborgsweg mogelijk maakte, wordt op dit moment in oude luister hersteld.

Sassenhein, zoals we de visplassen en het paviljoen nu kennen, dankt haar naam aan deze Hein en zijn vrouw Saskia. Sinds 2009 is Gert Bruns uit Haren de eigenaar van het horecabedrijf en die is nu bezig met een enorme renovatie van de panden, die deels monument zijn. Onderdeel van het project, dat al het hele jaar duurt, is de restauratie van het beeld. Als straks de verbouwingen klaar zijn zal Hein van Aalderink trots uitzien over dit stukje Haren, dat door veel mensen wordt beschouwd als één van de mooiste plekjes van dit gebied.