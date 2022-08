Henk Slagter vraagt aandacht voor Kledingbank Maxima

Nieuws:

Door: Redactie

Henk Slagter uit Glimmen zet zich nog steeds maximaal in voor Maxima. Bij Kledingbank Maxima in Sappemeer winkelen elk half jaar al 1500 mensen in de zomer- en in de wintercollectie kleding. De verwachting is, zegt hij, dat het aantal bezoekers fors zal toenemen.

Inwoners van Haren naar Maxima in Sappemeer

Maxima Sappemeer is voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen en van de voormalige gemeente Haren. Ondanks de gemeentelijke herindeling blijven Harenaars welkom bij Maxima Sappemeer. Maxima is een modezaak zonder kassa voor dames, heren, meisjes en jongens. Elk half jaar kan men per persoon zo’n 20 stuks kleding gratis uitkiezen. Er is veel nieuwe kinderkleding dankzij sponsoren. Een kind moet op school een goede start hebben! Maxima is een winkel voor mensen met een Bijstands- of Wajonguitkering; men toont het maandelijks inkomensbriefje en is klant. Alle info staat op www.kledingbankmaxima.nl Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00–16.30 uur.

Humanitas kan een verwijsbrief schrijven

Ook mensen zonder uitkering, maar met een laag inkomen tot 115% van de bijstand kunnen bij Maxima winkelen. Het gaat dan om een maandelijks inkomen van maximaal € 1267,- voor een alleenstaande en van € 1810,- voor huishoudens met twee of meer mensen. Humanitas heeft iedere woensdag van 14.00 tot 15.30 uur spreekuur in de Dickensroom in de bibliotheek van Haren. U toont aan dat uw inkomen maximaal 115% van de bijstand is en Humanitas schrijft een verwijsbrief voor Maxima.

Er rijden iedere maand auto’s van Haren naar Maxima in Sappemeer

U kunt op eigen gelegenheid naar Maxima, lukt dat niet dan kunt u de laatste woensdag van de maand per auto naar Maxima: op 28 september, 26 oktober, 30 november, 21 december of op 25 januari 2023. Vertrek auto’s om 13.00 uur, u bent tussen 15.30 en 16.00 uur weer terug. Tevoren meldt u zich voor vervoer aan bij WIJ Haren, Telefoon: 050-367 48 84; Email:

wijharen@wij.groningen.nl De auto’s vertrekken vanaf Kerklaan 5, voorheen Torion.

Elke zaterdag weer inzameling van kleding in De Mellenshorst

In september start weer de wekelijkse inzameling van kleding van 10.00 tot 12.00 uur in Buurthuis de Mellenshorst, Waterhuizerweg 36. De ingezamelde kleding gaat naar Kledingbank Maxima. Maxima is een winkel voor mensen met een uitkering die er gratis kunnen winkelen; het is een modezaak zonder kassa. Er zijn zeven Kledingbanken Maxima en Dress for Success in de provincie Groningen. Veel Harenaars brachten in de afgelopen jaren hun overtollige, maar modieuze kleding waar niets aan mankeert naar de Mellenshorst.