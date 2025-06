Hent Hamming verricht aftrap van Jubileum Café Haren de Krant (27 juni 10.00 uur)

Door: Redactie

Het Jubileum Café van Haren de Krant (30 jaar) wordt een talkshow met gasten en muziek die duurt van 10 tot 17 uur. Datum: 27 juni. Locatie: Zaal Clockhuys. De aftrap wordt verricht door niemand minder dan Hent Hamming.

Hamming was in 1995 samen met Dick van der Lei de bedenker van ‘een nieuwe krant in Haren’. Hij was eigenaar en roerganger van reclamebureau en uitgever Adfo Movere. Op 27 juni om 10.00 uur opent hij officieel het Jubileum Café waarmee het 30-jarig bestaan van de krant wordt gevierd.

Zaal open: 9.30 uur

Er is plaats voor 80 mensen.

De hele dag kan het publiek in- en uitlopen. Het programma leest u hier: https://www.harendekrant.nl/nieuws/programma-jubileum-cafe-haren-de-krant-is-bekend-clockhuys-27-juni-van-10-00-17-00-uur/



Hent Hamming