Herdenking 3 mei slachtoffers van de oorlog in Appèlbergen

Door: Redactie

De jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de April-Meistaking 1943.

Op 3 mei 2022 om 13.50 uur is er vanaf het paviljoen Appèlbergen in Glimmen een Stille Tocht naar het Monument.

De April-Meistaking in 1943 was in Nederland de tweede grote staking tegen het wrede optreden van de Duitse bezetters. Ieder jaar herdenken wij op 3 mei alle slachtoffers uit de drie Noordelijke Provincies en met name de 34 vermoorde slachtoffers die in het gebied van de Appèlbergen in Glimmen in massagraven zijn gedumpt.

Naast de herdenking van de slachtoffers van de april-Meistaking van ’43 zien we het ook als onze taak om onze herinneringen door te geven aan de volgende generatie. Zo zijn we in contact gekomen met leerlingen van het Maartens College uit Haren die een werkstuk over de april-Meistaking hebben gemaakt. Ook hebben we met ze gesproken over hoe we “onze” opdracht van “opdat we niet vergeten” zo vorm kunnen geven dat we ook de jongere generatie bereiken.