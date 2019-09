Nieuws:

Al voor de twaalfde keer organiseert Coby Eggen uit Haren een herfstfair in een boerenschuur tegenover stadion Esserberg in Haren. Dit jaar op 5 en 6 oktober van 10.30-17.00 uur. Er zijn veertig stands met inspirerende producten voor in en rond huis, die passen bij dit seizoen.

Entree is gratis, parkeren 1,00 euro. Kinderen worden (gratis) geschminkt vanaf 13.00 uur.