Actueel: Het doek is toch nog niet gevallen voor Stichting Clockhuysplein

Door: Redactie

Dinsdag 10 maart – Wat de gemeente Groningen betreft is de berichtgeving over het stopzetten van de subsidie voor Stichting Clockhuysplein voorbarig. In een reactie op de berichtgeving door de stichting laat woordvoerder Koen Jans weten dat de financiering van de gemeente tot 1 oktober van dit jaar doorloopt en dat over het vervolg een gesprek gaat plaatsvinden tussen het stichtingsbestuur en wethouder Inge Jongman.

Haren de Krant berichtte vrijdag dat de stichting moest stoppen omdat de subsidie van de gemeente niet zou worden voortgezet. Bron hiervoor was de stichting zelf, die dit bekendmaakte tijdens het Politiek Café van donderdagavond en later een brief stuurde aan alle vrijwilligers om te melden dat de activiteiten zouden worden gestaakt. Volgens de gemeente is dat dus te kort door de bocht.

De officiële reactie van de gemeente treft u hieronder aan: “Vooropgesteld ziet de gemeente het belang en de waarde van het Clockhuys Plein voor de inwoners van Haren.

De conclusie dat het Clockhuys Plein moet stoppen, klopt niet. De gemeente levert opnieuw een financiële bijdrage om de voorziening tot 1 oktober 2026 in de huidige vorm te continueren. Tegelijkertijd wil de gemeente na drie jaar subsidie in gesprek om te bekijken hoe het Clockhuys Plein op een toekomstbestendige wijze vorm kan krijgen. Daarbij gaat het onder andere om een goede aansluiting op andere voorzieningen en de samenwerking met andere partijen. De uitkomst van een onderzoek naar de toekomst voor ouderen in Haren wordt hier ook bij betrokken.

Wethouder Inge Jongman heeft bij het bestuur van de stichting aangegeven dat ze graag persoonlijk in gesprek gaat over de toekomst.”

Wethouder Inge Jongman