Het slechtste fietspad 2022: Haren-Glimmen (heen en terug)

Door: Redactie

Van de 280 stemmen die in de finale zijn uitgebracht, vond 76% dat het fietspad langs de Rijksstraatweg tussen Haren en Glimmen het ‘slechtste fietspad’ van Haren is.

Termen als ‘vreselijk’ en ‘gevaarlijk’ kwamen voorbij. Mensen ergeren zich groen en geel aan de ribbels, slordige reparaties en aan bobbels en scheuren, waar ongelukken mee kunnen gebeuren. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de fietspaden, dus leggen we de uitslag voor aan de gemeente in de persoon van Natascha van ‘t Hooft.

Info: 1000 kilometer

In de gemeente Groningen ligt ca. 1000 kilometer verharde weg of pad, goed voor 1200 hectare. Deze wegen en paden worden door externe experts geïnspecteerd en op kosten van de gemeente onderhouden. De gemeente gebruikt objectieve systemen om de kwaliteit van fietspaden te laten beoordelen. Speciale software produceert onderhoudsadviezen en vermeldt daarbij direct wat de kosten zullen zijn. Daarna volgt een inspectie ter plekke en pas dan wordt beslist hoe eventuele problemen kunnen worden opgelost.

Traject Haren-Glimmen

“Even geduld a.u.b.” (deel 1)

De gemeente ziet zelf ook wel dat het fietspad niet best is, maar vraagt nog even geduld. Het traject wordt (mogelijk eind 2023) als geheel aangepakt.

De lange voorbereidingstijd heeft te maken met de lengte van het traject. Maar heeft ook te maken met de complexiteit van de renovatie. Natascha van ‘t Hooft: “Onder de grond ligt van alles, zoals buizen, leidingen en kabels. We moeten het werk met veel partijen met eigen planningen afstemmen (zoals Enexis, Waterbedrijf, riolering en glasvezel) zodat we later geen nawerk hebben. Verder moet er met alle aanwonenden worden overlegd over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Dat alles vraagt een zorgvuldige voorbereiding en die kost nu eenmaal tijd.”

Pleisters

Dit alles vraag begrip en geduld van fietsers. Maar dat betekent niet dat acute problemen niet worden aangepakt. Van ‘t Hooft: “Doorlopend worden kleine reparaties gedaan, zoals het wegfrezen van bobbels of het vullen van gaten om onveilige situaties te voorkomen.” Je zou haar woorden kunnen uitleggen als ‘pleisters plakken’ op het asfalt en nog even volhouden. “Ja, want als je nu het fietspad renoveert en bijvoorbeeld Enexis moet de weg volgend jaar weer openleggen, dan zullen mensen in Haren zeggen: ‘Waarom hebben ze dat niet beter op elkaar afgestemd?’”

Boomwortels

Met de grote renovatie wil de gemeente op het traject Haren-Glimmen een paar problemen tegelijk oplossen. Ten eerste: de fietspaden moeten veiliger worden en daarom worden er straks schuine stoepranden geplaatst, zodat fietsers bij een kleine uitwijkmanoeuvre het voetpad op kunnen sturen. Hiervoor is een provinciale subsidie beschikbaar. Ten tweede: de hinder van boomwortelopdruk moet worden opgelost, terwijl de bomen tegelijk worden gekoesterd. Van ‘t Hooft: “We gaan een methode gebruiken om wortels meer ruimte te geven op plaatsen waar ze geen hinder veroorzaken. Dat doen we door op bepaalde stukken het fietspad op te hogen en de boomwortels in een andere richting te sturen, waar ze genoeg water vinden. Dat kan bijvoorbeeld door grondverbetering in bermen toe te passen waardoor er meer voeding en water aanwezig zal zijn.”

Traject Haren-Onnen

Op de tweede plaats eindigde het fietspad van Haren naar Onnen (Felland). Mensen vinden het te smal voor twee rijrichtingen en er zijn veel hobbels en scheuren. Ook dit traject is bij de gemeente in het vizier. Maar waarom gebeurt er dan nog niets zichtbaars? Natascha van ‘t Hooft: “Ook hier moeten we pas op de plaats maken met de uitvoering. Het traject wordt op dit moment onderzocht als doorfietsroute Groningen-Zuidlaren. Als dat doorgaat komt het er anders uit te zien dan nu. In afwachting van de beslissing wordt nu geen groot onderhoud gepleegd. Als we dat nu zouden doen en er zou wel een doorfietsroute komen, dan is alles wat je hebt gedaan weggegooid geld.” Volgens Van ‘t Hooft wordt ook hier incidenteel wat gerepareerd als het écht te erg wordt, maar de structurele aanpak moet wachten.

Info: Reeds aangepakt

Niet in alle gevallen is het onderhoud zo complex als in deze twee gevallen. Zo is de afgelopen tijd op diverse plekken in Haren onderhoud gepleegd aan het wegen en fietspaden. Het zijn Stationsweg, Oosterweg, Kerklaan, Middelhorsterweg, Molenkampsteeg en Lokveenweg.