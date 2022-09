Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 24 september is er een historische wandeling rondom Westerholm, georganiseerd door de Harense Historische Vereniging Old Go.

Gids Eppo van Koldam neemt u in 45 minuten mee door 3 eeuwen geschiedenis langs de Irenelaan, Westerse Drift en Wilhelminalaan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de rondleiding van 16.15 uur. U kunt zich aanmelden via info@oldgo.nu. Zie ook www.oldgo.nl