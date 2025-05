Hockey Club Groningen viert 25 jaar G-hockey

Nieuws:

Door: Redactie

Een bijzonder jubileum voor gehandicaptenhockey in het Noorden vindt 29 juni plaats in Haren.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Hockey Club Groningen (HCG) begon met G-hockey voor mensen met een verstandelijke beperking. Als één van de eerste hockeyclubs in Nederland startte de HCG in januari 2000 met deze bijzondere tak van sport, dankzij een initiatief van Gé Prinsen. Sindsdien wordt er elke zaterdag door zo’n 30 enthousiaste spelers gehockeyd.

De spelers, variërend van 10 tot 62 jaar, komen uit Groningen en de omliggende regio’s. Of ze nu net beginnen of al jaren meedoen, elke speler krijgt de kans om op zijn of haar eigen niveau te spelen. Twee ervaren trainers en ongeveer 20 vrijwilligers zorgen ervoor dat elke training goed georganiseerd is en dat plezier maken altijd voorop staat. Daarnaast zijn de sociale contacten tussen de spelers én tussen de ouders erg belangrijk en worden ze dan ook zeer gewaardeerd.

De HCG heeft naast haar wekelijkse trainingen ook regelmatig deelgenomen aan de landelijke G-hockey competitie en de Special Olympics Nationale Spelen. Wat de spelers met elkaar gemeen hebben, is niet alleen de liefde voor hockey, maar ook de onderlinge vriendschap en het plezier van samen sporten.

Lustrumviering: 25 jaar G-hockey

Op zaterdag 29 juni 2025 wordt het jubileum gevierd met een sportieve middag en een gezellige gezamenlijke maaltijd. Alle (oud)spelers, ouders, trainers en begeleiders zijn van harte uitgenodigd om dit feestelijke moment met elkaar te vieren.

De HCG ziet het vijfde lustrum niet alleen als een moment om terug te blikken, maar ook als het begin van iets nieuws. De club hoopt andere hockeyclubs in het Noorden te kunnen helpen om G-hockey op te zetten en hun ervaring te delen. De trainers en begeleiders zijn bereid om hun kennis over G-hockey met andere clubs te delen, zodat steeds meer mensen met een verstandelijke beperking kunnen genieten van de sport.