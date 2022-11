Hoe word je 100 jaar? Eenvoud en een lange adem

Door: Redactie

Pieter Bouma uit Haren is net 100 jaar geworden en woont zelfstandig. Op de clichévraag van de verslaggever hoe je zo oud kunt worden, antwoordt hij met het cliché antwoord: blijven ademhalen. Zijn glimlach is veelzeggend, want wat moet je nou met zo’n vraag?

Toch willen we hem wat beter leren kennen, omdat het toch heel bijzonder is om met iemand te spreken die al een eeuw leeft en mentaal topfit is. Bouma laat zien dat ‘oud’ niet synoniem hoeft te zijn aan ‘problematisch’.



In Haren de Krant die wordt verspreid van 15-25 november leest u over deze opmerkelijke eeuweling.

foto: Pieter Bouma draagt thuis jas en sjaal, omdat hij in deze dure tijd de kachel niet te vaak aan wil doen…