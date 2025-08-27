Hoe yoga ook kinderen bewust laat ademen

Door: Redactie

Ze is trots op haar nieuwe locatie op Felland-Noord: Natascha Kraaijenvanger, oprichter van Inner Flow, een plek voor ontspanning en welzijn. Ze is geen nieuwkomer, want al in 2017 viel ze op met haar yogalessen (en mindfulness) voor kinderen. Dat was in die tijd nog niet zo gebruikelijk.

Inmiddels verzorgt Natascha ook yogalessen en ademwerk voor volwassenen, maar voor dit artikel willen we toch vooral weten waarom juist kinderen en jongeren voor haar een belangrijke doelgroep zijn. Ze is enthousiast, maar ook diep overtuigd van de noodzaak om kinderen weerbaar te maken tegen stress, social media en hoge verwachtingen van de samenleving. Daarvoor begint ze bij het begin: de kennis van eigen lichaam en geest van het kind, waarbij de magie van het ademen extra aandacht krijgt. Ademhalen is wat haar betreft een ‘kracht die je altijd bij je hebt en waarop je altijd kunt terugvallen’. De adem laten we volgens haar vaak ‘onbenut’ terwijl deze zoveel fysiek kan betekenen.

Overdrive

In haar workshops en yogalessen presenteert Natascha het menselijk lichaam als de ’tool’ om door het drukke leven te gaan. Je kunt denkbeeldig aan ‘knoppen’ draaien om het gezond en weerbaar te houden. Ze leert kinderen (maar ook volwassenen) om te luisteren naar hun lichaam, waarbij het hart en de ratio met elkaar lijken te concurreren; dat heeft soms spanningsklachten tot gevolg. Natascha: “Ik leer kinderen dat spanning niet slecht is, zolang die maar in balans is met ontspanning. Ook kinderen hebben het druk met van alles. Voortdurende overdrive, overprikkeling is niet fijn. Ze zitten soms letterlijk vast in hun hoofd waardoor concentratieproblemen ontstaan of slapen een uitdaging wordt. Ik leer op speelse wijze hoe ze uit hun hoofd kunnen komen en meer aanwezig kunnen zijn in hun lijf.”

Kracht

Natascha zegt dat lichamelijke klachten kunnen worden gezien als een waarschuwing, maar dat ze vaak met verstandelijke argumenten worden genegeerd: het-to-do-lijstje moet af, school of werk roept en sociale contacten vragen aandacht. Vanuit deze filosofie geeft zij ouder-kind-yogalessen, waarbij de interactie tussen ouder en kind essentieel is. Ze noemt dit ‘qualitytime’ voor beiden. Natascha: “Door samen yoga te doen, maken ouder en kind echt contact, ook zonder woorden. Een ouder-kind yogales is daarmee een mooie manier om de emotionele en fysieke band onderling te versterken. Voor kinderen die tijdelijk uit balans zijn, heb ik een individueel Krachtpakket ontwikkeld; een combinatie van mindfulness gecombineerd met speelse yoga met als doelstelling het kind weer in zijn kracht te zetten”.

Baan

Natascha zegt dat ze zelf ook nog steeds haar best moet doen om haar hart te laten spreken en te luisteren naar haar lichaam. Ze heeft onlangs haar betaalde baan in Het Behouden Huys in Haren op een laag pitje gezet om zich helemaal te kunnen wijden aan haar praktijk. Dat is ook een manier van ‘je hart volgen’ . Meer over Natascha en haar activiteiten: innerflow.nu

foto: Natascha bij haar nieuwe locatie aan Felland-Noord