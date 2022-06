Hoe zat het ook alweer met nieuwbouw Haderaplein Haren?

Door: Redactie

Zowel gemeente als projectontwikkelaar Explorius (Rijssen) laten ons desgevraagd weten dat er achter de schermen goed wordt gewerkt aan de nieuwbouwplannen voor het Haderaplein in Haren. “Wat ons betreft had het project al klaar moeten zijn”, zegt Sjoerd Dijs van Explorius met een wrang lachje.

In 2017 was de aanbesteding en presenteerde de ontwikkelaar het plan voor de bouw van 32 appartementen, winkelruimtes en een supermarkt. Toen bleek echter dat het bestemmingsplan door de gemeente Haren nog niet afdoende was aangepast. Hierdoor ontstond ruimte voor politiek gedoe, discussie over bouwhoogte en hebben omwonenden van de Molenweg alle juridische mogelijkheden aangegrepen om de plannen aan te vechten.

Bezwaren

Primair was hun bezwaar dat de bouw te massief zou zijn en een inbreuk zou vormen op hun privacy doordat de nieuwe appartementen uitzicht bieden op hun achtertuinen. Daar kwam bij dat zij wateroverlast vreesden door (in hun ogen) een gebrekkig waterplan. Zij brachten de zaak in 2019 tot aan de Raad van State, die de gemeente in 2020 extra huiswerk gaf met als belangrijk thema: laden en lossen. Op papier heeft de gemeente Groningen dit huiswerk gemaakt en nu is men met Explorius in gesprek over de gevolgen voor het feitelijke bouwplan. Het bestemmingsplan is in maart 2021 afdoende aangepast. De Raad van State gaf in januari 2022 definitief groen licht. Sjoerd Dijs: “We hebben nu allebei de intentie om door te gaan met het mooie project. Maar we moeten het wel aanpassen. Daar zijn we nu mee bezig. Het gaat vooral over de waterhuishouding en over het uitzicht op de achtertuinen aan de Molenweg.” De gemeente en projectontwikkelaar verwachten na de zomer het aangepaste plan te presenteren.

Basis van het bouwplan

-Supermarkt Aldi met eigen parkeerplaats (slagboom, niet overdekt)

-32 appartementen met 43 eigen parkeerplaatsen

-Kleine winkels en een horecabedrijf aan het plein

-Parkeren. Door het project gaan 154 parkeerplaatsen verloren (Haren heeft er 577).

Bij dit alles is het doel dat op de drukste momenten in Haren altijd nog ongeveer 90 parkeerplaatsen (15%) leeg zijn.