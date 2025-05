Hoge leeftijd en nieuwe media gaan soms prima samen

Nieuws:

Door: Redactie

Jan Venhuis uit Haren is 87 jaar. Hij is fysiek fit en liep zelfs vorig jaar de 4Mijl, maar ook mentaal bruist het nog bij hem. Als oud-fotograaf wil hij nog steeds nieuwe manieren ontdekken om met foto’s een verhaal te vertellen.

Venhuis heeft zichzelf de nieuwe mediatechnieken aangeleerd en is in staat om films te monteren. Hij vindt het leuk om foto’s aan elkaar te rijgen met tekst en muziek, voorzien van een filosofische boodschap. Vandaag zette hij dit filmpje op Youtube. Het laat zien dat je meer vragen gaat stellen wanneer je slechts een detail van het ‘plaatje’ ziet. Je interesse groeit omdat je niet alles kunt zien. Daarentegen, wanneer je direct het complete plaatje krijgt voorgeschoteld denk je ‘het wel te weten’, vult je eigen interpretatie in en stelt geen vragen meer.

Met deze poëtische gedachten gaat deze Harenaar het web op. Kijk hier: https://youtu.be/5y0VwWhd6b0