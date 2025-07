Honderd jaar graven aan het Paterswoldsemeer: nieuw boek van Egbert Boekema

Door: Redactie

Egbert Boekema, hoogleraar met emeritaat aan de Rijksuniversiteit Groningen, is schrijver van boeken over Haren en omgeving. De boeken zijn goed gedocumenteerd (‘onderzoeken was mijn vak’) en geven daardoor een betrouwbaar beeld van Haren (toen en nu) en omgeving. Recent verscheen in eigen beheer ‘Paterswoldsemeer en Frieseveen; geschiedenis, natuur en recreatie’.

Het boek gaat terug naar 1730 toen tientallen sterke mannen begonnen met het steken van turf tussen Haren en Paterswolde. Het gat dat zij creëerden zou het Paterswoldsemeer worden en even ten zuiden daarvan ontstond zo Frieseveen. Het duurde honderd jaar voordat het meer ‘klaar was’.

Over Egbert Boekema, zijn boek én het Paterswoldsemeer zal een artikel verschijnen in Haren de Krant van 19 augustus. Wie het boek wil aanschaffen kan terecht bij de boekhandels Boomker en Bruna. Prijs: 19,95.