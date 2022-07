Hoog bezoek in Glimmen was vol ontmoetingen tussen politiek en inwoners

Door: Redactie

Vrijdag vond een ‘lokale top’ plaats in Glimmen. CvdK René Paas had er overleg met het nieuwe College van B en W van de gemeente Groningen. Men wilde deze kennismaking bewust laten plaatsvinden in één van de buitendorpen. Glimmen viel de eer te beurt en kon zich aan het provinciaal en gemeentelijk gezag presenteren.

Vrijdag was het letterlijk en figuurlijk een ideaal klimaat voor de ontmoetingen. Iris Michel-Van der Molen van Plaatselijk Belang presenteerde de burgerparticipatie in haar dorp en overhandigde het Glimmense verkeersplan aan wethouder Philip Broeksma. Jan Hommes, voorzitter van het Dorpshuis, was gids en gastheer en leidde het gezelschap rond langs o.a. tennisbanen, voetbalveld en Quintusschool. Tijdens de lunch werd er door Glimmenaren volop kennisgemaakt, in een ongedwongen sfeer, met wethouders, burgemeester en Commissaris van de Koning. Waar goede soep en een lekker broodje al niet goed voor zijn. Laag overvliegende vliegtuigen van GAE trokken de aandacht en menig blik werd omhoog getrokken (‘Ja dat is ook zo, dit is de aanvliegroute’). Over het algemeen had iedereen lovende woorden voor de entourage, het groen, het bosrijke schoolplein van de Quintusschool en Dorpshuis de Groenenberg. ’s Middags kwamen raadsleden op bezoek voor hun kennismaking met het kersverse College van B en W.

De lokale pers was er, Glimmer’lei en Haren de Krant. In hun onderonsjes met de politici kon je horen: ‘Wat is jouw functie bij de gemeente eigenlijk?’ Met als antwoord: ‘Ik ben één van de nieuwe wethouders.’ Kennismaken pur sang. Eén van die nieuwe wethouders was Kirsten de Wrede, die (ook tot haar eigen verrassing) als Partij voor de Dieren mocht toetreden tot de coalitie. Daar komt bij dat zij de nieuwe Dorpswethouder voor Haren en haar omliggende dorpen is geworden. We zullen nog nader met haar kennismaken.

Foto boven: Op het groene schoolplein van de Quintusschool, voorop wethouder Carine Bloemhoff (onderwijs).



Jan Hommes, voorzitter van het dorpshuis, als gids. Links luistert burgemeester Koen Schuiling.



Commissaris van de Koning, René Paas, verstond zich met jonge Glimmenaren.



Foto’s: Bert Lanting namens Gemeente Groningen