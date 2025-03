Hoop voor ondernemers met financieringsplan: Crowdfunding

Door: Redactie

Veel ondernemers besparen zich de frustratie van een gang naar de bank. Ze hebben allang in de gaten dat banken alleen maar willen financieren als zij 100% garantie krijgen. Dat weet ook Ruud Sunder uit Haren, die op ons verzoek alternatieve wegen wijst naar het financieren van start-ups of scale-ups. De boodschap in dit artikel is: ondernemers met goede ideeën moeten de hoop niet verliezen.

Lessen

In Haren kom je ondernemers met goede plannen tegen, maar ook zij staan voor een dicht loket bij de meeste banken. Ruud Sunder, die zelf bij grote banken heeft gewerkt, zal geen lelijk woord spreken over hun afwerende houding. “Die werken met het geld van jou en mij en moeten daar voorzichtig mee zijn”, zegt hij. “Ze moeten zich ook houden aan de bankwet. Er zijn in het verleden lessen getrokken uit de crisis en het gevolg is dat starters vaak geen financiering kunnen krijgen voor hun plannen. Dat is jammer, maar er zijn echt goede alternatieven.”

Innovatie

Volgens Sunder zijn er in ons land ruim 120 financiers, verdeeld over (1) banken en (2) non- bancaire financiers. Met name in die tweede categorie liggen kansen. Sunder: “Ik werk voor Credion en ik begeleid ondernemers in het MKB naar hun financiering. Ik ga eerst met ze praten om hun plannen te beoordelen. Daarbij kan ik ruimer denken dan banken. Ik schat in hoe serieus de ondernemer is; kan hij mij overtuigen? Hoe is de markt en liggen er kansen voor zijn product? Ik word meestal extra enthousiast als het gaat om innovatieve ideeën en nieuwe technologie, omdat die meestal erg kansrijk zijn.” Sunder bekijkt ook of de ondernemer bereid is bijvoorbeeld de overwaarde van zijn woning als zekerheid in te brengen, omdat hij daarmee aantoont echt overtuigd te zijn van zijn eigen ondernemingsplan. “Banken mogen die eigen woning niet meenemen in hun oordeel”, zegt Ruud Sunder.

Crowdfunding

Als hij enthousiast is over het plan en de financiële onderbouwing, zoekt Sunder de financier die bij het plan past. En niet zelden komt hij terecht bij het fenomeen crowdfunding. De meeste mensen associëren dat met ‘donaties voor sympathieke doelen’, maar daar gaat het in dit geval niet om. Crowdfunding is een volwassen kapitaalmarkt geworden. In ons land zijn een aantal prominente crowdfund-platforms, die zich vooral richten op vermogende particulieren. Het gaat dan om mensen die er heil in zien om te investeren in start-ups en scale-ups, gewoon omdat ze daarmee de economie willen ondersteunen en genoeg geld hebben om een risico te nemen. Deze particuliere beleggers zijn als het ware ‘aangesloten’ bij crowdfunders als Collin of Geld voor Elkaar.

Ruud Sunder laat het ondernemingsplan door deze crowdfunders publiceren, waarna de particuliere beleggers erop intekenen voor kleine of fikse bedragen. Het is heel wat anders dan doneren, want met deze investeringen worden rendementen van wel 7% behaald. “Doordat de plannen eerst door ons en daarna nog eens door de crowdfunder zijn goedgekeurd, komen mislukkingen zelden of nooit voor”, zegt Ruud Sunder.

Het voordeel van non-bancaire financiers, zoals crowdfunding, is dat hun loket vaak open is en zij snel reageren, waar de banken juist niet thuis geven. En daarom moeten ondernemers met goede ideeën de hoop niet verliezen. Wie meer wil weten: ruud@credion-valor.nl



foto: Ruud Sunder uit Haren