Hortuslezing 14 september: Sieralgen in de Hortus

Wel eens sieralgen gezien? Ze komen in veel beken, vijvers en meertjes voor. Sieralgen vormen een groep van eencellige plaatjes, algen, die in zoet water leven. Met het blote oog zijn ze niet te zien, ze zijn maar een tiende tot een honderste van een mm groot. Onder de microscoop kun je ze wel bekijken en dan zie je de mooiste, symmetrische vormen. Daar komt de naam sieralgen vandaan. De soorten en het aantal verschillende sieralgen is een goede indicator voor waterkwaliteit.

Op zondagmiddag 14 september komt sieralgendeskundige Marien van Westen een lezing geven over de sieralgen. Hij vertelt over de vondsten die hij in zijn inventarisatie in de Hortus in het voorjaar heeft gevonden. Marien neemt zijn microscoop mee om de piepkleine plantjes ook in het echt te laten zien.

Aanmelden via de website van de Hortus.

https://www.hortusharen.nl/agenda/hortuslezing-sieralgen-in-de-hortus/