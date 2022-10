Hubo van der Werf sluit op 31 december de deur

Door: Redactie

Een staat van dienst van 55 jaren en geen opvolging; Wouter van der Werf heeft besloten zijn winkel aan de Kerkstraat te sluiten op 31 december. Na de laatste verkoop van vuurwerk.

Als Wouter van der Werf (1958) uitlegt waarom hij de deur definitief sluit, is hij nuchter en zonder twijfels. “Het is het goede moment om te stoppen”, zegt hij. Maar als hij vertelt over zijn vader, die de zaak in 1967 begon, heeft hij het wel een beetje moeilijk. Het is tenslotte een familiebedrijf dat ophoudt te bestaan.

Geen overname

Mondjesmaat wordt nu in Haren bekend dat Hubo gaat stoppen en een veelgestelde vraag is: waarom? Wouter: “Mijn broer Peter en mijn zoon Simon willen de zaak niet overnemen en ik respecteer natuurlijk hun keuze. Ze hebben er goed over nagedacht. Daarom heb ik besloten de winkel te sluiten.” Peter zegt: “Ik ga eerst even rust nemen en kijk dan wat ik ga doen.” Zoon Simon is ook al een vakman, maar ziet de eindverantwoordelijkheid van de winkel niet zitten. Hij begint zijn eigen klussenbedrijf. En Wouter? Die gaat ervan genieten dat hij straks geen verplichtingen meer heeft.

In de krant van 19 oktober een uitbreid interview.

Op de foto V.l.n.r. Simon, Wouter, moeder Reina en Peter.