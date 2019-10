Door: Redactie

Dinsdagavond rukte een traumateam, ambulances en politie uit naar een huis aan de Rijksstraatweg in Haren, nabij stadion Esserberg.

Het was een hectische situaties, maar tot nu toe is het onbekend wat er binnen de woning was gebeurd. Wellicht wordt daarover later nog een mededeling gedaan.

Foto: J. Lameris, 112Groningen/Haren de Krant