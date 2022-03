Hulpgoederen Oekraïne uit Haren op weg naar oorlogsgebied

Door: Redactie

Met rond 20 m3 hulpgoederen, die op 11 en 12 maart zijn ingebracht in Haren, is een Oekraïense vrachtwagen op weg naar het land in oorlog. Harenaars hebben de nuttige spullen (food en non-food) ingebracht tijdens een actie van Harenaar René Coumans, die door zijn werk rechtstreekse connecties in Oekraïne heeft.

De vrachtwagen arriveerde gisteren aan de Oosterweg om de spullen in te laden bij de boerderij, die als verzamelpunt was gebruikt. Met wat eigen rekenwerk schat de redactie in dat de goederen het komende weekend hun bestemming bereikt kunnen hebben.





Wilt u de vluchtelingen in Haren helpen?

Nu er al vluchtelingen uit Oekraïne (met hun kinderen) verblijven in het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren, ontstaan er in Haren initiatieven om deze mensen een hart onder de riem te steken. Om ze te bemoedigen. Om ze te helpen deze zwarte periode in Haren enigszins ontspannen te kunnen laten doorstaan.

Wie plannen en ideeën heeft kan deze het beste even voorleggen aan het Gebiedsteam Haren van de Gemeente Groningen, zodat de acties kunnen worden gecoördineerd. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Gebiedsteam coördineert

Contact opnemen kan via de balie van het voormalige gemeentehuis Haren, maar u kunt ook mailen aan het Gebiedsteam Haren: hillegonda.de.vries@groningen.nl of Bellen: 14 050

What’s App gemeente: 06 12 82 39 73 (niet om te bellen)